FFF : avec le sourire, la France termine 18e de la Coupe d’Europe de l’Unité 2026

Ça ne sera pas pour cette année. La Coupe d’Europe de l’Unité 2026 s’est déroulée ce jeudi à Coverciano , au centre technique de la fédération italienne, mais les médailles ne seront malheureusement pas dans les valises de nos joueuses et joueurs tricolores. Une honorable 18e place sur 22 qui n’enlève pas, au contraire, l’intérêt de cette compétition organisée par l’UEFA en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

« Une formidable aventure humaine »

Ce tournoi mixte, disputé sur une seule et même journée, a été créé en 2022 par l’UEFA et l’UNHCR , avec pour objectif principal de mettre « en lumière l’engagement des fédérations et de l’instance européenne en faveur de l’inclusion sociale », explique la FFF. La sélection française est composée de 7 joueurs et 4 joueuses, dont 7 réfugiés et 4 collaborateurs de la fédération.…

LT pour SOFOOT.com