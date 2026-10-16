Le faux triplé de Durán lors de Benfica-Celtic

Non, Jhon Durán n’a pas planté de triplé en Ligue Europa. En revanche, Durán a scoré à trois reprises ce jeudi soir , lors de la réception du Celtic par Benfica. C’est là que réside toute la différence. Tombeuse de l’AC Milan à San Siro pour lancer sa campagne européenne il y a un mois, l’écurie lisboète est encore une fois repartie avec trois points. Victoire 4-1 pour la bande à Marco Silva , désormais troisième du classement.

Le jeu des homonymes

L’habituel tueur des Portugais devant les buts, Vangelis Pavlidis, étant assis sur le banc, c’est le vagabond Jhon Durán qui était chargé de fusiller la cage écossaise. Mission accomplie. Doublé pour le buteur sud-américain , dont une vicieuse panenka. L’ancien partenaire de Ronaldo en Arabie saoudite cèdera sa place dans le deuxième acte. Pourtant, après sa sortie, Durán a marqué un autre golo , comme on dit en lusitanien.…

AC pour SOFOOT.com