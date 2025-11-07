Un jeune anglais illumine le Mondial U17 d'un but délicieux
Il connaît sa poésie par cœur.
Un double contact, une feinte, un plat du pied entre les jambes du défenseur et du gardien. Voilà comment Luca Williams-Barnett, 17 ans, a ouvert le score pour l’Angleterre face à Haïti (8-1) lors de la deuxième journée du Mondial U17 au Qatar.…
MH pour SOFOOT.com
