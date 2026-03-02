La série improbable du Stade de Reims

Exit le football champagne, place à un crémant un peu douteux. Le Stade de Reims est sur une série peu passionnante : celle des matchs nuls au score vierge. Ce vendredi à Montpellier, les Champenois ont enchaîné leur quatrième 0-0 de suite . Point positif : Les hommes de Karel Geraerts n’ont pas encaissé de but depuis la défaite 2-1 le 17 janvier à Troyes, soit depuis sept matchs. Le club rouge et blanc est aujourd’hui la meilleure défense du championnat avec 23 buts encaissés après 25 journées .

Si l’attaque rémoise s’est réveillée face au Mans en Coupe de France (3-0), le champagne ne fait plus de bulles depuis bientôt un mois. Et ça fait long, car la course à la montée est particulièrement intense cette saison en Ligue 2.…

SW pour SOFOOT.com