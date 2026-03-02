Pourquoi Cesc Fàbregas a sanctionné Nico Paz
Un homme de principes. L’entraîneur de Côme, Cesc Fàbregas, a laissé son cadre Nico Paz sur le banc samedi face à Lecce , pour des raisons disciplinaires .
D’après le quotidien sportif italien la Gazzetta dello Sport , la décision de se passer du joueur de 21 ans — auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 26 matchs de Serie A — jusqu’à la dernière demi-heure n’était pourtant pas prévue initialement par le technicien espagnol.…
JE pour SOFOOT.com
