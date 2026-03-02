Nice se plaint de l'arbitrage et publie un montage vidéo

L’OGC Nice commence à voir rouge, et il n’est pas question de coup de soleil ici. Après leur défaite à Jean Bouin (1-0), les Aiglons ne sont plus qu’à six longueurs de l’AJ Auxerre, barragiste . Les plus pragmatiques diront que le jeu proposé ne suffit pas pour gagner en Ligue 1 quand d’autres souligneront d’abord certaines décisions arbitrales jugées discutables par le club azuréen.

Surprise : Nice a choisi la seconde option, en s’attaquant à l’arbitrage du championnat via un communiqué paru ce lundi. Bien qu’il assure ne pas s’appuyer là-dessus pour justifier la mauvaise saison en cours, le club azuréen a tenu à fustiger la cohérence des décisions : « De la J20 à la J24, sur cinq journées consécutives, des situations comparables ont donné lieu à des décisions radicalement opposées : penalty sifflé pour une main légère face à Brest, décision inversée par le VAR face à Monaco, contact non sanctionné face à l’OL, nouveau penalty concédé à Lorient, puis fautes similaires non sifflées et sanctions pour simulation face au Paris FC. » …

SW pour SOFOOT.com