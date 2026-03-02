Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match

Les Vikings ont refait surface. Lors du choc danois entre le FC Midtjylland et l’IF Brøndby, conclu par un triste 0-0, une partie du stade a été victime de… bricolage. Plus précisément dans le parcage visiteur.

En déplacement, les ultras de Brøndby n’ont pas vraiment apprécié le fait d’être gênés par des barrières qui leur obstruaient la vision du terrain. Résultat, le parcage a partiellement été démonté en plein match par les visiteurs cagoulés, à mains nues, en toute tranquillité. …

AR pour SOFOOT.com