Un invité surprise sur les terrains à l'entraînement du LOSC

Patron incognito au Domaine de Luchin.

Crampons, équipements du LOSC de la tête aux pieds et sourire aux lèvres, Olivier Létang s’est offert un petit kif avec une parenthèse footballistique ce mercredi. Dans une vidéo publiée par le club nordiste, le président a réalisé un joli coup de com’ en apparaissant en train de taper le ballon avec Edon Zhegrova, en pleine phase de reprise après sa blessure au pubis. « Un an et demi sans jouer. Le risque, là, c’est que je me blesse » , lâche-t-il même à la caméra.…

CV pour SOFOOT.com