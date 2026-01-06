Un invité surprise au stade pour le match Algérie-RD Congo

Tout ça parce que Kakuta est un danger.

Algérie–RD Congo, c’est déjà un huitième qui promet sur le terrain. Ce sera aussi un match observé de très près en dehors. Ce mardi à Rabat, une délégation du FBI (Federal Bureau of Investigation) sera présente pour assister à la rencontre entre les Algérie et la République démocratique du Congo , disputée au Stade Prince Moulay Abdellah, selon un communiqué transmis aux médias marocains, comme rapporté par RMC Sport. Pas de badge secret ni de lunettes noires : les agents viennent surtout regarder comment le Maroc gère un match à haute tension.…

MH pour SOFOOT.com