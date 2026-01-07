Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Naples se rattrape contre l'Hellas Vérone mais perd de précieux points
information fournie par So Foot•07/01/2026 à 20:40
Naples se rattrape contre l'Hellas Vérone mais perd de précieux points
Naples 2-2 Hellas Vérone
Buts : McTominay (54
e
) et Di Lorenzo (82
e
) pour le Napoli // Frese (16
e
) et G.Orban (27
e
)
Suspense total dans le haut de tableau du championnat italien.…
