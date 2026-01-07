Le Barca annonce un retour d'un ancien au club

La bonne résolution du Barca en 2026 : le recyclage.

C’est un peu ce que va faire le club blaugrana, qui va se faire prêter une seconde fois le latéral João Cancelo . Déjà passé par Barcelone lors de la saison 2023-24 (en provenance de Manchester City), l’international portugais se fait cette fois-ci prêter par Al-Hilal, club qu’il a rejoint à l’été 2024. La nouvelle a été confirmée par la directeur sportif Deco ce mercredi soir, en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne que les Catalans jouent contre l’Athletic Club.…

TJ pour SOFOOT.com