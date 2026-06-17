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Un invité surprise au camp de base de l'Allemagne
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 09:55

Un invité surprise au camp de base de l'Allemagne

Un invité surprise au camp de base de l'Allemagne

Klose pour conserver son record ? Et non, puisqu’à son camp de base de Winston-Salem, en Caroline du Nord, l’équipe d’Allemagne s’est fait une belle frayeur, quelques jours après son entrée en lice réussie contre Curaçao. C’est même un intrus qui s’est invité dans l’intimité de la Mannschaft, et pas n’importe lequel : un serpent venimeux . De quoi donner des bonnes sueurs froides à Joshua Kimmich : « Nous avons vu un serpent hier, on nous a dit qu’il était venimeux. En cas de morsure, il faut aller à l’hôpital. Je ne pense pas que ce soit mortel, mais c’est certainement dangereux. En Allemagne, j’ai l’impression qu’il n’y a pas autant d’animaux dangereux », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Bien vu Jo, puisqu’ il s’agissait, selon la presse allemande, d’un mocassin à tête cuivrée , une espèce de serpents venimeuse mais dont les morsures ne sont apparemment pas mortelles. Celles-ci occasionnent tout de même une prise en charge à l’hosto assez rapide pour éviter les nausées, des gonflements et même des difficultés respiratoires. Kimmich, perspicace encore : « J’ai l’impression que si on marche sur un serpent comme ça, ça peut mal finir. C’est pourquoi nous essayons de garder nos distances avec les animaux ici. »

TJ pour SOFOOT.com

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