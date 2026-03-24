 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un invité improbable au centenaire du FC Lorient
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 19:18

Un invité improbable au centenaire du FC Lorient

Un invité improbable au centenaire du FC Lorient

C’est en faisant n’importe quoi qu’on finit invité n’importe où. Pour fêter son centenaire le lundi 6 avril prochain, le FC Lorient organise un match des légendes et a invité l’un de ses anciens joueurs … le temps d’une célébration de titre en Coupe de France ! Souvenez-vous, c’était en 2002, au stade de France. Les coéquipiers de Jean-Claude Darcheville l’emportaient sur le SC Bastia, quand le vidéaste Rémi Gaillard s’était incrusté avec les Merlus pour fêter le titre et même serrer la main du président de la République de l’époque Jacques Chirac.

𝐑𝐞́𝐦𝐢 𝐆𝐚𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝 défendra les couleurs du FCL lors du match des légendes le lundi 6/04 🐟😍 Auteur d’un canular mythique lors de la finale de Coupe de France 2002, Rémi aura enfin l’occasion de porter notre maillot 👕🧡 Billetterie en ligne 🎟 https://t.co/dxpzSxs4wL pic.twitter.com/MoLvgs7XNl…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France
    Une ex-internationale pas fan de la com' de la FFF autour des nouveaux maillots des équipes de France
    information fournie par So Foot 24.03.2026 19:52 

    Ex-internationale française et consultante depuis plusieurs années, Jessica Houara n’a pas vraiment accroché avec une affiche de communication diffusée par la FFF dans le cadre de la compagne de promotion des nouveaux maillots des équipes de France. En particulier ... Lire la suite

  • Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement
    Argentine : ce joueur de Ligue 1 quitte déjà le rassemblement
    information fournie par So Foot 24.03.2026 19:30 

    Pas de rassemblement pour Leonardo Balerdi. Pourtant aligné tout le match le week-end dernier lors de la défaite marseillaise face à Lille, le défenseur argentin ne prendra pas part aux deux matchs amicaux de l’Argentine les 28 mars et 1 er avril prochains contre ... Lire la suite

  • La Tchéquie touchée par un vaste scandale de matchs truqués
    La Tchéquie touchée par un vaste scandale de matchs truqués
    information fournie par So Foot 24.03.2026 18:25 

    De la Turquie à la Tchéquie, il n’y a qu’un pas. Quelques mois après le vaste scandale de paris truqués qui a secoué le football turc, la police tchèque a elle aussi ouvert une enquête, après que la Fédération a identifié 47 cas présumés de corruption et de trucage ... Lire la suite

  • Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?
    Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?
    information fournie par So Foot 24.03.2026 18:03 

    Il aurait eu plus de succès à Millwall. En pleine campagne électorale dans le Suffolk, Nigel Farage, politicien anglais pro-Brexit d’extrême droite, s’est rendu à Portman Road, le stade d’Ipswich Town . Une visite qui a mis dans l’embarras le club qui n’aurait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank