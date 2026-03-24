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Ronaldinho va jouer à Sunderland
information fournie par So Foot 24/03/2026 à 21:56

Ronaldinho va jouer à Sunderland

Ronaldinho va jouer à Sunderland

RonnieLe 25 mai prochain, c’est un match de foot pas comme les autres qui se déroulera au Stadium of Light de Sunderland. Celui-ci, qui n’a rien d’officiel, opposera les potes de Ronaldinho à ceux de Jermain Defoe , qui a fini sa carrière chez les Black Cats . Au programme, deux équipes qui s’affrontent lors d’un match qui fait office de gala avant la fin définitive de la saison, puisque celui-ci aura lieu juste le lendemain du dernier match de la saison de l’équipe première, à domicile contre Chelsea.

🇧🇷 Ronaldinho is coming to the Stadium of Light. The Brazilian icon will be on Wearside on Monday 25 May, leading his Ronaldinho & Friends side against Jermain Defoe’s UK Icons team. Secure your tickets below 👇…

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