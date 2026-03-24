Du rififi à la FFSA: le gouvernement saisit la justice sur des "pratiques internes"

La ministre des Sports Marina Ferrari à la sortie de l'Elysée, le 4 mars 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La ministre des Sports Marina Ferrari a annoncé mardi avoir saisi la justice concernant "plusieurs pratiques internes" à la Fédération française du sport automobile (FFSA), dont "l'attribution de subventions", qui soulèvent de "sérieuses interrogations quant à leur conformité".

Cette saisine intervient alors que le président de la FFSA, Pierre Gosselin, en conflit ouvert avec ses prédécesseurs, a été révoqué plus tôt dans la journée lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Dans un communiqué, la fédération - qui ne précise pas les raisons de cette révocation - indique que cette dernière a été "décidée avec 70% des voix" et qu'"un administrateur provisoire a été désigné en la personne de Jean-Luc Roger, président de la Ligue du sport automobile Centre-Val de Loire", en attendant une assemblée générale "élective" le 22 avril.

Début mars, Pierre Gosselin annonçait avoir porté plainte au pénal contre ses prédécesseurs pour des "agissements suspects," et indiquait également avoir saisi le ministère des Sports pour qu'une enquête soit lancée.

En poste depuis fin 2024, il déclarait dans un communiqué avoir "acquis la certitude d’avoir hérité d’un système de gouvernance opaque et illégal qui menace tant notre agrément ministériel que notre probité".

- "Ligne rouge" -

"Je ne sais pas ce que les inventeurs de ce système ont voulu cacher, mais force m’est de constater que cette gouvernance crée des zones d’ombre, des décisions et des flux financiers qu’il revient urgemment à la Fédération et à l’État d’éclaircir", avait-il alors affirmé. "Des risques de gestion de fait, de conflits d’intérêts et d’avantages indus pèsent sur notre gestion passée", toujours selon lui.

Ses opposants avaient également annoncé le dépôt d'une plainte collective contre lui pour "abus de confiance, détournement de fonds et dénonciation calomnieuse".

Ils affirmaient notamment que M. Gosselin aurait perçu "sans autorisation" au premier semestre 2025 une rémunération non validée par l'Assemblée et non remboursée par l’intéressé, "plaçant M. Gosselin dans une situation d'illégalité manifeste", selon des informations du quotidien L'Equipe.

Mardi soir, dans une déclaration à L'Equipe et à l'AFP, Marina Ferrari indique que "plusieurs pratiques internes à la FFSA ont soulevé de sérieuses interrogations quant à leur conformité aux statuts de la fédération et aux principes de bonne gouvernance qui s’imposent à toute fédération délégataire de service public".

"Ces interrogations portent notamment sur la gestion du haut niveau, certaines délégations confiées à des structures associatives, ainsi que l’attribution de subventions, en particulier celle versée à la FFSA Academy", poursuit-elle.

"L’utilisation de financements publics impose une exigence absolue de transparence, de rigueur et d’exemplarité. C’est une ligne rouge sur laquelle je ne transigerai pas", ajoute la ministre des Sports.

- "Remise en ordre" -

Elle annonce ainsi avoir saisi "le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale", qui stipule que "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai" à la justice.

Marina Ferrari indique avoir également "décidé de diligenter une inspection générale afin d’établir un diagnostic du fonctionnement et de la gouvernance de la fédération", dont le rapport final est attendu "d'ici juin".

Pour Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité olympique et sportif (CNOSF), "la justice, saisie à plusieurs titres, doit pouvoir faire sereinement son travail afin d’éclairer la situation et de se prononcer sur les accusations qui ont été portées comme sur les pratiques de gestion incriminées".

"Il ressort aussi des éléments portés à la connaissance du CNOSF qu’une remise en ordre de la gouvernance de la Fédération s’avère en tout état de cause indispensable et urgente", ajoute l'ancienne ministre des Sports dans une déclaration transmise à L'Equipe et à l'AFP.

Multidisciplinaire, la FFSA regroupe plusieurs "univers" du sport automobile (rallye, circuit, montagne, tout-terrain ou encore karting). Son rôle est de "réglementer, organiser et promouvoir la pratique du sport automobile et du karting", soit "trois missions de service public déléguées par le ministère des Sports", indique son site internet.