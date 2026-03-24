Salah et Liverpool : le Mo de la fin

Cette fois, c'est sûr : Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison. Le Pharaon fera ses adieux à Anfield le 24 mai, contre Brentford, après neuf années à faire briller le maillot rouge. Son arrivée n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais son départ, lui, se fera sans aucun doute sous une ovation assourdissante.

Le Merseyside s’est arrêté de respirer mardi, à 19h30, lorsqu’une vidéo de deux minutes et demie est apparue sur les réseaux sociaux. Dès les premières secondes, les notes de musique nostalgiques révèlent l’issue fatale : l’histoire de Mohamed Salah et de Liverpool arrive à son terme. Ce n’était pas le plan de départ, puisque l’Egyptien (33 ans) avait prolongé son contrat jusqu’en 2027 il y a tout juste onze mois. Les difficultés personnelles et collectives de cette saison l’ont cependant poussé à un départ anticipé. La fin d’un chapitre de neuf années, riche de neuf trophées et 255 buts à date. Ce que personne n’avait imaginé à son arrivée.

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Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com