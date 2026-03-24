Les médecins du Real Madrid aidés par l'IA ?

La vengeance est un plat qui se mange froid. Nutritionniste spécialisée dans le sport, Itziar Gonzalez a très mal vécu la fin de sa collaboration avec le Real Madrid . Engagée par le club pour améliorer la nutrition des joueurs, Gonzalez a dû faire face aux nombreuses hostilités des équipes médicales, qui auraient tout simplement dit aux joueurs de ne pas l’écouter pendant son temps passé au club et fait subir un lot d’humiliations. Au final, elle avait été remerciée l’année dernière et avait porté plainte en décembre dernier pour faire entendre sa voix.

Et ce mardi, elle a justement eu une occasion rêvée de se faire entendre , avec la gestion bancale de la blessure de Kylian Mbappé, finalement parti se soigner à Paris auprès du docteur Bertrand Sonnery-Cottet, et la rumeur selon laquelle le staff médical du Real aurait ausculté le mauvais genou du capitaine de l’équipe de France. « Merci, Kylian. Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées, plutôt que des narcissiques ignorants qui ont obtenu leur poste grâce à leurs relations et qui ne font que nuire aux jeunes. » …

TJ pour SOFOOT.com