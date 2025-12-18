Un international tué par balles en Équateur
Le football équatorien a perdu l’un de ses visages ce mercredi.
Mario Pineida, défenseur de 33 ans, est décédé après avoir été touché par des tirs à Guayaquil . Le Barcelona SC, son club, a confirmé la disparition du joueur et exprimé sa solidarité avec ses proches.…
