Un international tué par balles en Équateur
18/12/2025

Le football équatorien a perdu l’un de ses visages ce mercredi.

Mario Pineida, défenseur de 33 ans, est décédé après avoir été touché par des tirs à Guayaquil . Le Barcelona SC, son club, a confirmé la disparition du joueur et exprimé sa solidarité avec ses proches.…

