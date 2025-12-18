Mbappé tient le Real à bout de bras et touche du doigt un record
Un doublé pour fêter la victoire pénale.
Contre Talavera, club de quatrième division, le Real Madrid a encore eu besoin de Kylian Mbappé pour éviter le traquenard (3-2). Un doublé de plus, et voilà le Français à 58 buts en 2025, à un souffle du record de Cristiano Ronaldo sur une année civile . Autant dire que la chasse est officiellement ouverte.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer