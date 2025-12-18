 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mbappé tient le Real à bout de bras et touche du doigt un record
information fournie par So Foot 18/12/2025 à 10:06

Mbappé tient le Real à bout de bras et touche du doigt un record

Mbappé tient le Real à bout de bras et touche du doigt un record

Un doublé pour fêter la victoire pénale.

Contre Talavera, club de quatrième division, le Real Madrid a encore eu besoin de Kylian Mbappé pour éviter le traquenard (3-2). Un doublé de plus, et voilà le Français à 58 buts en 2025, à un souffle du record de Cristiano Ronaldo sur une année civile . Autant dire que la chasse est officiellement ouverte.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo de groupe du Maroc après avoir remporté la demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA en 2025
    Football: Le Maroc, hôte de la CAN, face au poids des attentes
    information fournie par Reuters 18.12.2025 10:46 

    par Mark Gleeson Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, met tout en œuvre pour offrir aux 24 équipes en lice des stades majestueux et des installations considérablement améliorées, mais la pression sur son équipe nationale n'en est que plus ... Lire la suite

  • La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG
    La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG
    information fournie par So Foot 18.12.2025 10:01 

    Le couperet est tombé. Après l’audition de mi-saison des Girondins de Bordeaux, la DNCG a statué sur le sort du sextuple vainqueur de la Ligue 1. Seule la masse salariale du club, qui s’élève à environ 1,2 M€ pour la saison 2025-2026, reste encadrée .… TM pour ... Lire la suite

  • Filipe Luís admiratif de Safonov et du PSG
    Filipe Luís admiratif de Safonov et du PSG
    information fournie par So Foot 18.12.2025 09:39 

    Visionnaire ? Lors de la séance de tirs au but remportée par le PSG face à Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1), le gardien parisien a sorti quatre pénos , laissant coi Filipe Luís. « On dirait qu’il avait vu notre entraînement d’hier » , a lâché le coach brésilien, un ... Lire la suite

  • Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense
    Thiago Silva n’est plus un joueur de Fluminense
    information fournie par So Foot 18.12.2025 09:29 

    Il est (bientôt) de retour. Dans un communiqué publié mercredi, Fluminense a annoncé que Thiago Silva n’était plus un de ses joueurs . Le défenseur central de 41 ans a rompu son engagement avec la formation brésilienne, éliminée de la Coupe du Brésil par le Vasco ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank