Après le foot, la radio, la télé, la danse et le cinéma, Adil Rami découvre le théâtre
Après les boulevards dans la défense, le théâtre de boulevard.
Adil Rami , G.O. assumé de la Coupe du monde 2018 et désormais consultant pour la chaîne Ligue 1+, va s’essayer au sixième art : la scène, le théâtre, les planches . À partir du 21 janvier, l’ancien Marseillais sera la tête d’affiche du « Jeu de la vérité » , la pièce de Philippe Lellouche, comme il l’a déclaré au Parisien .…
SF pour SOFOOT.com
