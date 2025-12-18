La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG
Le couperet est tombé.
Après l’audition de mi-saison des Girondins de Bordeaux, la DNCG a statué sur le sort du sextuple vainqueur de la Ligue 1. Seule la masse salariale du club, qui s’élève à environ 1,2 M€ pour la saison 2025-2026, reste encadrée .…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
