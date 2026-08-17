Un international suisse s'engage à l'Olympiakos
Il y a Pirée comme destination. Après Jhon Lucumí, Bologne perd un autre titulaire en la personne de Remo Freuler, qui rejoint librement l’Olympiakos. L’international suisse (94 sélections) sort d’une Coupe du monde terminée pour la première fois en quarts de finale pour son pays depuis 1954 , compétition qu’il a disputée presque intégralement (manquant seulement 6 minutes de jeu en 6 matchs).
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