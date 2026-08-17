Rodri est enfin arrivé à Barcelone, officialisation imminente

Le dénouement approche. Après le revirement de situation il y a quelques jours autour de son transfert au Real Madrid, Rodri ne va plus tarder à s’engager officiellement avec… le FC Barcelone. Le champion du monde espagnol est enfin arrivé en Catalogne ce lundi soir où il a été accueilli par de nombreux journalistes à la sortie de l’aéroport.

« Je suis très heureux d’être ici. Ces derniers jours ont été intenses, mais je suis ravi que tout soit enfin réglé. Jouer pour Barcelone est un rêve qui se réalise. Et bien sûr, j’ai vraiment hâte de retrouver mes coéquipiers, je connais déjà la plupart d’entre eux » , a déclaré aux médias le futur ex-milieu de Manchester City.…

LL pour SOFOOT.com