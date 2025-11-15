Un international italien prend sa retraite à 31 ans

Le talent de Nesta mais le corps de Gourcuff.

Défenseur central élégant, Mattia Caldara a annoncé mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans . La faute à une multitude de blessures qu’il a accumulé tout au long de son parcours qui l’a vu passer par l’Atalanta, l’AC Milan, la Juventus ou encore la sélection italienne (2 capes). Un calvaire qu’il a raconté dans une lettre publiée sur le site de Gianluca Di Marzio : « Tout a commencé en juillet, après une visite chez un spécialiste : « Mattia, vous n’avez plus de cartilage à la cheville. Si vous continuez comme ça, dans quelques années, il faudra vous poser une prothèse. » Mon corps m’avait trahi. Cette fois, peut-être définitivement ». …

SO pour SOFOOT.com