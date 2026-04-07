Un international italien maîtrise un incendie

Le sens du devoir. Un incendie s’est déclenché samedi en marge du match de troisième division suisse entre le FC Paradiso et le FC Bavois, au niveau des bâches déployées par les supporters derrière l’un des buts. N’écoutant que son courage, Ezequiel Schelotto n’a pas hésité à intervenir en attrapant le tuyau d’arrosage qui traînait au bord du terrain et à aller combattre le feu.

JUGADOR, ACCIONISTA Y... ¡¡BOMBERO DEL CLUB!! Ezequiel, el Galgo, Schelotto fue HÉROE este fin de semana en la 3° División de Suiza. Se prendió fuego la red que separa el campo de juego con el estacionamiento y el argentino apareció corriendo con una manguera al rescate. El… pic.twitter.com/qi9oQWrYQg…

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