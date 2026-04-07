Carlo Ancelotti serait proche de toucher le pactole avec le Brésil
C’était dans les tuyaux, c’est presque signé. Selon le média ESPN Brésil, la Confédération brésilienne de football finalise la prolongation du contrat du sélectionneur Carlo Ancelotti jusqu’à la Coupe du monde 2030 . Après seulement dix rencontres à la tête du Brésil et sans tournoi majeur disputé, c’est un pont d’or qui attend l’Italien.
En conférence de presse le 16 mars dernier, le principal intéressé avait annoncé que « la CBF n’a aucun problème à renouveler le contrat, et moi non plus. Quand on a un projet qu’on veut mener à bien, je pense qu’il n’y a pas d’obstacle ». …
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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