Un international français rêve encore du Mondial

Le rêve américain. Battu avec l’OGC Nice sur la pelouse du Paris FC, Jonathan Clauss espère encore. Près d’un an après avoir été convoqué pour la dernière fois en équipe de France , le latéral droit a affirmé espérer participer à la Coupe du monde , à l’issue de la saison. « Est-ce que j’y crois pour le Mondial ? Bien sûr ! À partir du moment où j’ai remis mes objectifs et ma tête à l’endroit, bien sûr que je postule. J’ai ça en tête à chaque week-end » , a-t-il affirmé dans une interview accordée à Canal+.

Jonathan Clauss à la Coupe du Monde 2026 ? Le défenseur de l’@ogcnice y croit 🦅 Découvrez l’entretien avec Jonathan Clauss dès 19H30 dans le Canal Football Club 📺 pic.twitter.com/DR4skzOAw7…

TB pour SOFOOT.com