Arsenal s'en sort in extremis contre Chelsea
Arsenal 2-1 Chelsea
Buts : Saliba (21 e ) et Timber (66 e ) pour Arsenal // Hincapié CSC (45 e +2) pour Chelsea
Une histoire de corners.…
AL pour SOFOOT.com
Betis 2-2 FC Séville Buts : Antony (16 e ) et Fidalgo (37 e ) pour les Verdiblancos // A. Sánchez (62 e ) et Romero (85 e ) pour les Blanquirrojos Deux partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance, le Betis a laissé filer un derby de Séville qui lui tendait ... Lire la suite
L’heure du renouveau a-t-elle sonné sur la Canebière ? Pour la grande première de Habib Beye sur le banc du Vélodrome, c’est peu dire que ses choix allaient être scrutés. A commencer par celui du capitaine. L’heureux élu se nomme donc Pierre-Emile Højbjerg , qui ... Lire la suite
C’est encore la faute de l’arbitre ! Battu par le Paris FC, Nice l’a mauvaise. Alors que M. Ben El Hadj a notamment annulé un penalty sur Kevin Carlos ou estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en siffler un autre sur Kaïl Boudache en seconde période, Claude Puel n’a ... Lire la suite
Un tout jeune héros. Quatre jours après avoir enfin marqué à deux reprises dans un même match (avec une prolongation, certes), Lille a de nouveau affiché son incroyable déficit offensif contre Nantes. Avant de s’en remettre à Nathan Ngoy pour un nouveau miracle ... Lire la suite
