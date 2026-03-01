 Aller au contenu principal
Brest enfonce encore un peu Metz, Ngoy sauve encore Lille contre Nantes
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 19:16

Brest enfonce encore un peu Metz, Ngoy sauve encore Lille contre Nantes

Brest enfonce encore un peu Metz, Ngoy sauve encore Lille contre Nantes

Un tout jeune héros. Quatre jours après avoir enfin marqué à deux reprises dans un même match (avec une prolongation, certes), Lille a de nouveau affiché son incroyable déficit offensif contre Nantes. Avant de s’en remettre à Nathan Ngoy pour un nouveau miracle (1-0) . Sans Olivier Giroud, entré en fin de partie, les Dogues ont eu toutes les peines du monde à inquiéter Anthony Lopes . L’avant-centre du jour Matías Fernández-Pardo aura trouvé la barre en début de seconde période, mais c’est à peu près tout jusqu’à cete enchaînement du jeune défenseur central dans les derniers instants. Lille revient à hauteur de Rennes et de l’OM.

On n'en parle pas assez : mais quel joueur 🥵 𝑳𝒖𝒅𝒐𝒗𝒊𝒄 𝑨𝒋𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 punit le @FCMetz qui s'enfonce plus que jamais...#FCMSB29 pic.twitter.com/bk5UeLMQ3r…

