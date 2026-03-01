Brest enfonce encore un peu Metz, Ngoy sauve encore Lille contre Nantes

Un tout jeune héros. Quatre jours après avoir enfin marqué à deux reprises dans un même match (avec une prolongation, certes), Lille a de nouveau affiché son incroyable déficit offensif contre Nantes. Avant de s’en remettre à Nathan Ngoy pour un nouveau miracle (1-0) . Sans Olivier Giroud, entré en fin de partie, les Dogues ont eu toutes les peines du monde à inquiéter Anthony Lopes . L’avant-centre du jour Matías Fernández-Pardo aura trouvé la barre en début de seconde période, mais c’est à peu près tout jusqu’à cete enchaînement du jeune défenseur central dans les derniers instants. Lille revient à hauteur de Rennes et de l’OM.

On n'en parle pas assez : mais quel joueur 🥵 𝑳𝒖𝒅𝒐𝒗𝒊𝒄 𝑨𝒋𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 punit le @FCMetz qui s'enfonce plus que jamais...#FCMSB29 pic.twitter.com/bk5UeLMQ3r…

