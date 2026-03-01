Højbjerg nouveau capitaine de l'OM

L’heure du renouveau a-t-elle sonné sur la Canebière ? Pour la grande première de Habib Beye sur le banc du Vélodrome, c’est peu dire que ses choix allaient être scrutés. A commencer par celui du capitaine. L’heureux élu se nomme donc Pierre-Emile Højbjerg , qui portera donc le brassard pour ce choc. Le Danois sera associé à Quinten Timber dans un milieu à trois complété par Geoffrey Kondogbia. Hamed Junior Traoré est lui aligné devant , avec Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, tandis que Leonardo Balerdi est de retour en charnière.

TB pour SOFOOT.com