Nice très remonté contre l'arbitrage
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 19:46

C’est encore la faute de l’arbitre ! Battu par le Paris FC, Nice l’a mauvaise. Alors que M. Ben El Hadj a notamment annulé un penalty sur Kevin Carlos ou estimé qu’il n’y avait pas lieu d’en siffler un autre sur Kaïl Boudache en seconde période, Claude Puel n’a pas mâché ses mots après la partie . « C’est encore une leçon qu’on a tirée parce qu’il y a encore une situation litigeuse qui est toujours à notre désavantage. Ca va commencer à bien faire , a-t-il affirmé en conférence de presse. Je regrette qu’il soit très mal perçu par l’arbitrage, sous prétexte d’avoir un petit gabarit comme lui. C’est un petit lutteur, c’est un petit dribbleur. Il passe devant les adversaires ou on leur met, comme aujourd’hui, le pied devant sa chambre d’appui. Il n’a pas le droit de jouer. (…) On le retient, ça ne compte pas. Là, on met un pied, ça ne compte pas. C’est toujours simulation. À un moment donné, il faut revoir les choses et savoir si les petits gabarits peuvent exister dans notre championnat. »

Après la courte défaite à Paris (0-1), Claude Puel revient sur le match et souligne un besoin de cohérence dans certaines décisions arbitrales. 🎙️#pfcogcn pic.twitter.com/9cHmdQR3oc…

