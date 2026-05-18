Neymar et Endrick à la Coupe du monde
Pas de miracle. Le Brésil part au Mondial sans Neymar. Carlo Ancelotti a élu ses 26 séminaristes pour le Mondial américain. Il a fait sans l’ancien Parisien. Le Brésil dispute deux matchs amicaux, contre le Panamá et l’Égypte, avant de jouer le Maroc, Haïti et l’Écosse cet été. Une liste avec le moins d’erreurs, a d’abord signifié don Carlo, dans une salle remplie à bloc et applaudissant chaque joueur;
Plus d’infos à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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