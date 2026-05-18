Arsenal n'est qu'à une victoire du titre en Premier League

Arsenal 1-0 Burnley

But : Havertz (37 e ) pour les Gunners

« 3 games to make history » . Le petit tifo de l’Emirates Stadium a donné le ton de l’avant-dernière sortie des Gunners en Premier League : les hommes de Mikel Arteta devaient l’emporter, peu importe la manière. C’est chose faite contre un Burnley déjà relégué (1-0) , et personne ou presque ne retiendra la façon dont ce succès a été bâti. Avec cinq points d’avance sur leur dauphin Manchester City, à qu’il reste trois matchs, les fans des Londoniens peuvent se projeter sur le déplacement de leur rival à Bounemouth, ce mardi, ou vers dimanche, 17 heures. Une victoire sur le terrain de Crystal Palace pourrait offrir leur première Premier League depuis 22 ans. La finale contre le PSG arrivera ensuite.…

UL pour SOFOOT.com