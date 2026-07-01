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Un international français file à Benfica
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 10:44

Un international français file à Benfica

Un international français file à Benfica

De Lenglet au Portugais. Après deux années passées dans la capitale espagnole à l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet est prêté pour une année avec obligation d’achat au Benfica Lisbonne et signera définitivement à la fin de la saison prochaine jusqu’en 2029 . Après la France, l’Espagne et l’Angleterre, le défenseur central s’apprête donc à découvrir un nouveau pays.

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