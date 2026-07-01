 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux morts à Mexico après le match
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 10:47

Deux morts à Mexico après le match

Deux morts à Mexico après le match

Le drame a gâché la fête. Après la qualification du Mexique en huitièmes du Mondial au terme d’une démonstration contre l’Équateur (2-0), Mexico a contré les orages en se muant en brasier géant. Les immenses célébrations dans la capitale ont malheureusement causé la mort de deux personnes, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un million de personnes dans les rues

Le secrétaire à la Santé de la capitale mexicaine a indiqué à l’AFP qu’une jeune femme de 19 ans et un homme de 44 ans ont été victimes de la foule. Ils sont morts par asphyxie alors que plus d’un million de personnes était réuni dans les rues. La presse locale évoque une troisième victime , mais cela n’a pas été confirmé, pour l’heure, par les autorités.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination
    Un nouveau sélectionneur ne résiste pas à l'élimination
    information fournie par So Foot 01.07.2026 11:35 

    Ça tombe comme des mouches. C’était devenu notre coup de cœur du Mondial après sa célébration survitaminée contre l’Allemagne . C’est aussi la dégaine de Sebastián Beccacece qui marque les esprits, ses longs cheveux blonds et son tatouage de Bielsa dans le dos. ... Lire la suite

  • Un international français file à Benfica
    Un international français file à Benfica
    information fournie par So Foot 01.07.2026 10:44 

    De Lenglet au Portugais. Après deux années passées dans la capitale espagnole à l’Atlético de Madrid, Clément Lenglet est prêté pour une année avec obligation d’achat au Benfica Lisbonne et signera définitivement à la fin de la saison prochaine jusqu’en 2029 . ... Lire la suite

  • L’OL perd déjà un crack sur blessure
    L’OL perd déjà un crack sur blessure
    information fournie par So Foot 01.07.2026 10:22 

    Ça commence fort. Alors que l’OL n’a repris l’entraînement que lundi en vue de la saison prochaine, il déplore déjà une blessure. En effet, L’Équipe a annoncé que Khalis Merah avait été victime d’une sérieuse entorse à une cheville après une choc à l’entraînement. ... Lire la suite

  • « Ça fait très peur » : Ibrahimović sous le charme des Bleus
    « Ça fait très peur » : Ibrahimović sous le charme des Bleus
    information fournie par So Foot 01.07.2026 09:53 

    Le journal de Zlatan. Ibrahimović avait déjà reconnu avant le match des Bleus contre la Suède que l’équipe de France était monstrueuse. L’ancien buteur du PSG a réitéré sa pensée après la victoire des joueurs de DD sur le plateau de FOXSports : « Je n’ai pas encore ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank