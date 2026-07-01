Bruno Genesio et l'OM, c'est fait !
Depuis le temps. Après de longues négociations, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille . Parfaitement rompu au haut de tableau de Ligue 1, il va désormais devoir appréhender les sommets espérés par la direction phocéenne et la pression mise par les supporters.
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