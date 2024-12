information fournie par So Foot • 31/12/2024 à 10:37

Un international français dans le viseur de Brighton

Supporters lyonnais, détournez le regard.

Le retour aux affaires du champion du monde 2018 ne passe pas inaperçu. Enfin épargné par les blessures, Corentin Tolisso (30 ans) retrouve de sa superbe depuis le début de saison et enchaine les performances de qualité sous le maillot de son club formateur de l’Olympique lyonnais . De quoi attirer la convoitise de plusieurs clubs à l’approche du mercato d’hiver, notamment celui de Brighton, actuellement 10 e de Premier League et très intéressé par l’expérience et les qualités du milieu de terrain selon les informations de L’Équipe ce mardi.…

FG pour SOFOOT.com