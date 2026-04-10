Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre
Personne ne doit toucher l’homme en jaune. C’est une règle que beaucoup de footballeurs connaissent, pourtant certains rechignent toujours à l’accepter. En témoigne la colère du gardien égyptien Mohamed El-Shenawy . Le joueur d’Al-Ahly a écopé de quatre matchs de suspension ainsi qu ‘une amende de 50 000 livres égyptiennes (l’équivalent de 800 euros) pour s’en être pris physiquement à l’arbitre .
الشناوي ضرب الحكم بالقفا دي المفروض فيها شطب و الله ورونا بقي اللوايح pic.twitter.com/1mmLItLo2V…
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