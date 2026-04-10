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Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 15:50

Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre

Un international égyptien sanctionné pour avoir agressé un arbitre

Personne ne doit toucher l’homme en jaune. C’est une règle que beaucoup de footballeurs connaissent, pourtant certains rechignent toujours à l’accepter. En témoigne la colère du gardien égyptien Mohamed El-Shenawy . Le joueur d’Al-Ahly a écopé de quatre matchs de suspension ainsi qu ‘une amende de 50 000 livres égyptiennes (l’équivalent de 800 euros) pour s’en être pris physiquement à l’arbitre .

الشناوي ضرب الحكم بالقفا دي المفروض فيها شطب و الله ورونا بقي اللوايح pic.twitter.com/1mmLItLo2V…

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