Simeone et Flick rajoutent une couche sur l'arbitrage de Barça-Atlético

L’incident est tout sauf clos. Suite à la polémique sur l’arbitrage lors de Barça-Atlético (0-2) en quarts de finale aller de la Ligue des champions et la plainte déposée par les Blaugranas auprès de l’UEFA jeudi, les entraîneurs des deux formations ont décidé de remettre une pièce dans le jukebox ce vendredi en conférence de presse.

Hansi Flick, qui n’a visiblement toujours pas digéré, remercie ses dirigeants d’être à ses côtés dans ce combat : « Je ne sais pas quelle sera l’issue, mais pour moi et l’équipe, le soutien du club est idéal car je trouve cela injuste. On peut se permettre une erreur, mais pas deux à ce niveau » , a soufflé le technicien allemand. C’est à ça que sert la VAR ; si elle repère une anomalie, elle doit en informer l’arbitre pour qu’il puisse la vérifier, et c’est ce qui m’a échappé lors de ce match. Il est vrai aussi que nous n’avons pas joué notre meilleur match, nous avons commis des erreurs. Mais ces erreurs ont contribué à décider du sort de la rencontre. » …

TM pour SOFOOT.com