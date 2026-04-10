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Attention bébé à bord : Endrick bientôt papa
information fournie par So Foot 10/04/2026 à 18:21

Attention bébé à bord : Endrick bientôt papa

Attention bébé à bord : Endrick bientôt papa

C’est peut-être ça l’explication. Paulo Fonseca critiquait les dernières performances de son numéro 9 brésilien Endrick, ce vendredi matin en conférence de presse. On en connait peut-être la raison. Sur son compte Instagram, le joueur de 19 ans et sa compagne ont annoncé la grossesse de cette dernière. « Nous sommes désormais 5 » , est-il possible de lire sur les réseaux sociaux des tourtereaux.

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Après le mariage l’été dernier, c’est donc la parentalité qui occupe l’esprit du joueur prêté aux Gones par le Real Madrid, même si la réception du FC Lorient dimanche sonnera comme un dur retour à la réalité.…

TC pour SOFOOT.com

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