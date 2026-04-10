Quand le nouveau président de l'OM se paie Liverpool

Attention, analyse pointue. Toujours juste nommé président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard a profité de sa conférence de presse d’intronisation pour bien faire comprendre qu’il avait Marseille dans la peau. Mais ce n’est pas tout. Après avoir assuré que l’OM devait finir chaque saison dans le top 3 de la Ligue 1, l’ancien patron d’Orange s’est payé le mercato de Liverpool, champion d’Angleterre en titre.

« Le football, ce n’est pas qu’une question de moyens »

« Le top 3 de Ligue 1 ? Je pense que ça a toujours été l’ambition et elle est clairement réaffirmée. Mais ce n’est pas seulement une question de moyens. Certains clubs ont mis des moyens colossaux, comme Liverpool qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier, tout ça pour se retrouver… Je ne dirais pas dans une situation d’échec, il ne faut pas exagérer, mais il y a beaucoup de déception » , a déclaré celui qui prendra ses nouvelles fonctions le 2 juillet prochain.…

TM pour SOFOOT.com