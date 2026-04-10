Le Borussia Dortmund boucle la prolongation d'un taulier
Le pilier du mur jaune remballe. Le Borussia Dortmund a annoncé la prolongation du contrat de Nico Schlotterbeck jusqu’en 2031 ce vendredi. Longtemps le défenseur central de 26 ans était lié aux Schwarzgelben jusqu’en 2027, mais était annoncé dans un club étranger la saison prochaine.
Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️ Alle Infos: ▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/xGn4uA0Yoc…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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