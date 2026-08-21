Un international congolais reste en Premier League et va retrouver la Ligue des champions
L’EFL Championship ? Très peu pour lui. Aaron Wan-Bissaka n’y a jamais joué, et ce n’est pas la relégation de West Ham qui y changera quelque chose.
Le latéral droit formé à Crystal Palace garde une cote en Premier League, où il continuera à Aston Villa en prêt pendant une saison, avec une option d’achat à hauteur de 18 millions de livres sterling (21 millions d’euros) selon le Daily Mail . Le club de Birmingham parle même d’une « obligation d’achat conditionnelle » .…
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