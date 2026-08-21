Ellyes Skhiri quitte Francfort et retrouve un club qu'il connaît bien

Aucun club de Ligue 1 sur le coup ? À 31 ans, Ellyes Skhiri retrouve son premier amour d’Allemagne. Après trois ans à Francfort, le milieu défensif s’est engagé avec Cologne , avec qui il avait disputé quatre saisons de 2019 à 2023, dont la dernière en Ligue Conférence.

Les derniers 14 es de Bundesliga ont déboursé 1 million d’euros, sans compter 500 000 de bonus, pour racheter sa dernière année de contrat, rapporte Sky Sports.…

NB pour SOFOOT.com