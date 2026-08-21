Nos prédictions infaillibles pour la saison de Ligue 1

C'est le retour de notre feuilleton préféré. Après plus de trois mois de pause, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir avec un alléchant OM-Strasbourg. Voici en avant-première tout ce qu'il va se passer dans l'Hexagone en 2026-2027. Désolé par avance pour les spoilers .

→ OM-Strasbourg, choc des flops

Comme un symbole, l’affiche d’ouverture de la saison sera également celle des deux déceptions de l’année. Aucune recrue d’un côté, un effectif bien trop chamboulé de l’autre : à chacun sa recette pour foncer dans le mur, et même pourquoi pas rater carrément l’Europe. Un accident industriel pour les Phocéens, toujours plus en difficulté côté finances. Un simple contre-temps en Alsace, qui n’empêchera pas de faire tourner la machine en cash en vendant tous les bijoux de la couronne à l’été prochain.

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Par Tom Binet pour SOFOOT.com