L'UEFA et la CONCACAF veulent leur compétition en commun

L'UEFA et la CONCACAF veulent leur compétition en commun

On marche sur la tête, les bras ou les oreilles. L’UEFA et la CONCACAF, lancées dans une campagne anti Infantino, sont bien décidées à créer leur tournoi international en commun .

Selon The Guardian , les deux confédérations ont entamé des discussions pour mettre en place une Ligue des nations qui rassemblerait les 96 pays européens, nord-américains, caraïbéens et d’Amérique centrale . Le tournoi pourrait être lancé dès la saison 2028-2029 , après l’Euro 2028.…

ABS pour SOFOOT.com