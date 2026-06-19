Un international belge niçois file au Feyenoord
Charles Van Out. Arrivé sur la Côte d’Azur à la toute fin du dernier mercato d’été, Charles Vanhoutte quitte déjà l’OGC Nice comme l’a annoncé le club azuréen ce vendredi. Il rejoint Feyenoord en échange d’un chèque compris entre 5,5 et 6 millions d’euros selon les informations de L’Équipe , soit la somme déboursée pour le faire venir de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu défensif belge de 27 ans a compilé 38 matchs avec le Gym pour un bilan d’un but et de trois passes décisives.
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