 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un international belge niçois file au Feyenoord
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 15:52

Un international belge niçois file au Feyenoord

Un international belge niçois file au Feyenoord

Charles Van Out. Arrivé sur la Côte d’Azur à la toute fin du dernier mercato d’été, Charles Vanhoutte quitte déjà l’OGC Nice comme l’a annoncé le club azuréen ce vendredi. Il rejoint Feyenoord en échange d’un chèque compris entre 5,5 et 6 millions d’euros selon les informations de L’Équipe , soit la somme déboursée pour le faire venir de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu défensif belge de 27 ans a compilé 38 matchs avec le Gym pour un bilan d’un but et de trois passes décisives.

Embed t.co…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Basket: Tony Parker "rêve" de la NBA et ne s'inquiète pas pour Wembanyama
    Basket: Tony Parker "rêve" de la NBA et ne s'inquiète pas pour Wembanyama
    information fournie par AFP Video 19.06.2026 17:12 

    L'ex-star des Bleus Tony Parker "rêve" de coacher en NBA, explique-t-il, au moment de commencer sa carrière d'entraîneur, à la tête de l'équipe de France U17 qui s'apprête à disputer la Coupe du monde.

  • Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée
    Moscou frappée par une vaste attaque ukrainienne, une importante raffinerie touchée
    information fournie par AFP Video 19.06.2026 17:10 

    L'Ukraine a lancé jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant le fonctionnement de ses principaux aéroports. COMPLETENT B7H829F + B7HK3WE ... Lire la suite

  • Coupe du monde : Quand les Bleus profitent d’un quartier libre à Boston
    Coupe du monde : Quand les Bleus profitent d’un quartier libre à Boston
    information fournie par So Foot 19.06.2026 17:07 

    Un quartier libre, comme en colo ! Pendant une soirée, les Bleus ont pu échapper au marquage à la culotte de Coach Didier. D’habitude peu enclin a laisser ses joueurs sortir en cours de compétition, le sélectionneur français a décidé de lâcher du lest en accordant ... Lire la suite

  • Un Titi du PSG file au Portugal
    Un Titi du PSG file au Portugal
    information fournie par So Foot 19.06.2026 16:32 

    Encore un Titi qui préfère prendre son envol avant d’attendre son tour au Parc. Selon Le Parisien , Mathis Jangéal, auteur d’une grosse saison avec les U19 du PSG, devrait s’engager dans les prochains jours avec Famalicão , cinquième du championnat portugais lors ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank