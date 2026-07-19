Un international australien s'engage avec l'ESTAC

Beach please. Comptant parmi les révélations du Mondial 2026, le gardien australien Patrick Beach s’est officiellement engagé ce dimanche avec Troyes jusqu’en 2031 .

Mais comment diable ses agents sont-ils parvenus à faire signer la pépite de 22 ans dans la préfecture l’Aube ? Simple : Patrick Beach était jusqu’alors sous contrat avec le Melbourne City FC, lequel appartient – comme son nom l’indique – au City Football Group, dont fait également partie l’ESTAC, comme son nom ne l’indique pas.…

JD pour SOFOOT.com