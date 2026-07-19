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La Ligue 1 habituée des finales de Coupe du monde
information fournie par So Foot 19/07/2026 à 20:40

La Ligue 1 habituée des finales de Coupe du monde

La Ligue 1 habituée des finales de Coupe du monde

Le nouveau théorème Bayern Munich-Inter Milan. Pour la troisième fois de suite, le championnat de France sera bien représenté en finale de Coupe du monde . Comme en 2018 et 2022, la finale de l’édition 2026 comprendra au moins un titulaire de chaque côté évoluant en Ligue 1 : Fabián Ruiz (PSG) côté espagnol, Nicolás Tagliafico (OL) côté argentin.

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