Un international australien dans la tourmente
Dur retour sur terre. Convaincant ballon au pied avec l’Australie durant le Mondial , l’ailier de Sassuolo ne va pas profiter longtemps de ses bonnes performances estivales. En effet, selon les informations du Guardian , l’ailier a réalisé le doublé : excès de vitesse puis contrôle positif à la cocaïne à Sydney.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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